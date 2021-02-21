شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: عفت الشربينى شخصية حقيقة قابلتها بمهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد هنيدى، إن الفنان الكوميدى لا يستطيع أن يقدم أكشن فهو مثله مثل المطرب العاطفى الذى لا يستطيع أن يغنى مثلا بشنب، فلابد أن يظهر الفنان الكوميدى دائما بأنه "مزنوق"، وتابع كلمنى المنتج محمد زين على مشهد مع الفنان الكبير عادل إمام فى فيلم المنسى وكنت حينها أصور فوازير مع شريهان وسألته "المشهد مع مين " قال لى مع عادل إمام نفسه فوافقت على الفور ووقعت العقد وكان قيمته ٢٠٠ جنيه، وبعدها علقت الفنانة إسعاد يونس على الإفيه الذى قلته وهذا الأمر طمأنى إلى أن عرض الفيلم فى دار العرض ومن يومها أكملت مع الزعيم.

وتابع الفنان محمد هنيدى، أثناء استضافته فى برنامج "سهرانين" ويقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة ON، من أكثر الشخصيات التى أحبها شخصية مبروك أبو العلمين فهذه الشخصية أعشقها فأحيانا هناك شخصيات تعلق مع الناس وتريد أن تراها كل فترة فى عمل جديد وأنا حاليا أحضر لعمل بشخصية مبروك أبو العلمين.

وعن شخصية عفت الشربينى الذى قدمها فى فيلم جاءنا البيان التالى قال، هذه الشخصية حقيقية وقابلتها بمهرجان الإسكندرية السينمائى وأول ما رأيتها لفت نظرى إصابة كبيرة فى يدها وعندما سألتها قالت حادثة قديمة وكل الافيهات التى قلتها فى الفيلم قالتها لى فى هذا اللقاء، وكان لابد أن أقدم هذا المشهد بشكل مختلف فهو بيت دعارة ولكن لا نظهر شيئا مخلا ومن المفترض أن الكاتب والمخرج محمد أمين يريد أن تلعب حنان دور البنت وأنا دور الولد ولكن اقترحت عليه أن نقلب الأدوار وقد كان.

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه فى البطولة كلا من، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، فى إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.