شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أُصبت بجلطة دماغية فى 2010 غيرت مسار حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله، خلال استضافته فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، أنه أصيب بأزمة صحية عام 2010، وتعرض لجلطة دماغية غيّرت مسار حياته.

وأضاف صلاح عبد الله، أن دنيا ابنته كانت مقيمة معه في المستشفى، وكان هناك دكتور متابع لحالتى وأبدى إعجابه بها، وطلب الارتباط بها.

وتابع صلاح عبد الله، ابنتى شروق كانت عندها مشكلة في زواجها، وزوجها كان مسافرا خارج مصر، وأنا كنت رافضا تماما أنها تبعد عنه، وبسبب ذلك توقف الزواج مؤقتا حتى يعود من السفر.

وأشار صلاح عبد الله إلى أنه حيادي جدا مع أزواج بناته، وأنه حما هادى وعلاقته جيدة جدا بهم، وهم محترمون جدا، فيما قالت ابنته دنيا أنها أقرب شخصية إلى والدها وتتميز بنفس طباعه، وأكثر واحدة بتدلعه.

وأضاف صلاح عبد الله أن بناته بيغيروا من بعض لو حست واحدة أنى مهتم بواحدة أكثر من التانية، لكنهم بيحبوا بعض ربنا يبارك لى فيهم وأنا دائما بوعيهم أنهم يكونوا في ضهر بعض، ودائما ما أتحدث معهم عن مشوارى وذكرياتى عندما كنت عايش في بولاق أبو العلا وذكريات التعب ومشوار الكفاح، وأشار إلى أن جنى ابنته آخر العنقود ليها 3 أمهات أمها نجوى وأختاها دنيا وشروق.