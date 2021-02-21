شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير بصحبة لقاء الخميسى ومراد مكرم فى كواليس مسلسل "إجازة مفتوحة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان مراد مكرم، جمهوره إلى مسلسل "اجازة مفتوحة"، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عددا من الصور من كواليس المسلسل الذي يلعب فيه شريف منير دور البطولة مع عدد من النجوم من بينهم الفنانة لقاء الخميسي.

وأظهرت الصور التي نشرها مراد مكرم، الفنان شريف منير بصحبته مع لقاء الخميسي وهشام إسماعيل ونورهان، وغيرهم من الفنانين، في كواليس تصوير مسلسل "اجازة مفتوحة".



مراد مكرم عبر انستجرام

وعلق مراد مكرم على الصور، قائلا: "توكلنا علي بركه الله وأول يوم تصوير من مسلسل "أجازه مفتوحة" مع الأصدقاء المبدعين شريف منير ولقاء الخميسي وهشام إسماعيل ونورهان وفنانين تانيه كتير هتحبوهم قوي".

وأضاف :"المسلسل من إنتاج سينرجي والمبدعة مها سليم، ومن إخراج محمد حماقي.. انتظرونا قريبا ً جدا ً وان شاء الله نعمل حاجه تليق بيكم".



شريف منير بصحبة لقاء الخميسي ومراد مكرم في كواليس مسلسل إجازة مفتوحة

ويعانى النجم شريف منير، من مشاكل وخلافات إخوته البنات خلال أحداث مسلسله الجديد "أجازة مفتوحة" وأخواته هن ملك قورة ودنيا ماهر بينما تجسد دور والدته سميحة أيوب، وزوجته الفنانة لقاء الخميسي، ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل، وينطلق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وتعتمد قصة مسلسل "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث.

مسلسل "اجازة مفتوحة"، ينتمى لنوعية الاعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل.



جانب من كواليس تصوير مسلسل إجازة مفتوحة



شريف منير في كواليس تصوير مسلسل إجازة مفتوحة



كواليس تصوير مسلسل إجازة مفتوحة