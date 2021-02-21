شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يظهر مع نفس سيارة سامر المدنى.. والجمهور: بيجيبوا فلوسهم منين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ضجة التي تسبب فيها الطفل سامر المدنى، مغنى المهرجانات، على السوشيال ميديا بعد انتشار صورة له على فيس بوك وهو يجلس فوق سيارة فارهة يتخطى سعرها 3 ملايين جنيه، ظهر النجم حمو بيكا بنفس ماركة السيارة منذ قليل عبر صفحته على فيس بوك.



حمو بيكا عبر فيس بوك

حمو بيكا، كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، موجها كلامه إلى جمهوره، قائلاً: "من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر"، الأمر الذى أثار التساؤلات حول مكاسب مطربى المهرجانات ومصادر دخلهم، حيث يبلغ سعر السيارة أكثر من 3 ملايين جنيه.



حمو بيكا

وأثار الأمر العديد من التساؤلات والمقارنات مع دخل الوظائف الأخرى كالمهندسين أو الأطباء مقارنة بمطربي المهرجانات، بينما يرى آخرون أن لكل فرد نصيبه في الحياة.



سامر المدنى

يأتي ذلك عقب ظهور المدني فى الصورة التى نشرها عبر صفحته على فيس بوك، جالسا على سيارة من نوع Range Rover موديل 2021 وسعرها يقرب من 3 ملايين جنيه، وتحمل لوحة معدنية برقم مميز "5" وحرف واحد فقط "م" قالوا أيضا إنه تم شراؤها بمبلغ ضخم، وعلق عليها قائلا: "مفيش مبروك ولا إيه على Range Rover، وجاهزين.. مهرجان شيطان (يلا احنا جامدين والله)"، ثم نشر صورة أخرى بعد طرح الأغنية على يوتيوب.