شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أمي توفيت ولم تشاهدني وأنا مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله، إن زوجتى نجوى لديها صفة الشدة من والدتها؛ وأبويا الله يرحمه ترك لأمى إدارة البيت وإحنا كنا 8 إخوات أولاد وبنت واحدة بس.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه على الرغم من شدة أمى لكنى كنت مرتبطا بها أنا وإخوتى، وكانت لا تتحمل علينا الهوا، لدرجة أنه كان عندى صداع نصفى وكنت أخبط دماغى فى الحيط، وكان علاجي الوحيد أحط دماغى على صدر أمى، وكانت دائما بتدعيلى على طول بس للأسف توفيت ولم تشاهدني وأنا مشهور.

وأضافت نجوى، دنيا بنتى واخدة طيبة أبوها وشروق واخده العصبية، وجنى دى بقى اللى واكلة الجو، وأنا لا أغير عليه من المعجبات طوال حياتى لأن ثقتى كبيرة به، وعقب صلاح عبد الله زوجتي تشتري لى الملابس، ولا تتدخل فى اختيار الأدوار التي أقدمها.

وتابع صلاح عبد الله: كل واحدة من بناتي كانت نقلة عبقرية في حياتي، وكنت فى أوقات كثيرة فى بداية مسيرتي المهنية بنام أمام الكاميرا؛ لأنى كنت أعلم أن فيه مولود جاى فى الطريق ونفسى أعيش معاهم فى سعادة وستر.

واستطرد: السوشيال ميديا عالم جديد، وله ما له وعليه ما عليه، ولكنه أصبح موجودا وقائما، وتعرفت على أشخاص كثيرين من السوشيال ميديا ومنهم أدباء وشعراء ومثقفين.

وأشار إلى أن أول من أطلق عليه لقب عم صلاح كان شعبان عبد الرحيم في فيلم "مواطن ومخبر وحرامى"، وقال: الفنان عمرو يوسف أنشأ حسابا خاصا بى على الفيس، ولى تغريداتي على تويتر عن النجم محمد صلاح؛ لأنه مثل وقدوة للشباب.