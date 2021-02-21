شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: جدى لما توفى سابلى ورث وتفاجأت بأنه "صديرى وعصايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد هنيدى، أثناء استضافته فى برنامج "سهرانين" والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، كنت أقرب الأحفاد لجدى رحمه الله عليه وكانت كل طلباتى مجابة، وأعتقد أن ذلك بسبب أننى جئت بعد أربع بنات، وكان جدى صعيدى، فهذه الأمور كانت مهمة بالنسبة له، وعندما توفى جدى قالوا لى أنه ترك لى شيئا، ففرحت جدا وذهبت لأرى وجدته ترك "الصديرى والعصاية"، وانفعلت حينها وقلت "إيه الورث ده".

وأضاف الفنان محمد هنيدى: فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" كانت فكرتى، وقدمته فى حقوق القاهرة عبارة عن إسكتش مدته 10 دقائق، وبعد نجاح فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، اقترحوا عمل فيلم من بطولتى ففكرت فى صعيدى فى الجامعة الأمريكية، وفى إحدى المرات فى بروفات مسرحية ألابانده ركبت مع مدحت العدل سيارته، وقلت له إيه رأيك فى صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، وبعد أسبوع عمل معالجة الفيلم، وكان معظم المشاركين فى الفيلم وجوه جديدة، فغادة عادل كانت أول شىء تقدمه، وكانت فى الأصل ستقدم دور الفتاة المحجبة حبيبه طارق لطفى، ولكن بعد ذلك قدمت دور البطولة، والبدلة الصفراء التى ارتديتها فى الفيلم كانت من الوكالة، وكذلك معظم اللبس، وما زلت محتفظا بها إلى الآن.

وتابع، أما فيلم همام فى أمستردام جاءت فكرته فى بيروت عندما كنت أحكى نوادر شارعنا، فجاءت الفكرة لمدحت العدل أن نقدمها فيلما، ولكن كان هناك تحد كبير بعد نجاح صعيدى فى الجامعة الأمريكية، فسافرنا لأمستردام وتعرفنا على المصريين هناك، ورأينا نماذج ناجحة وأخرى غير ناجحة، ولكننا قررنا تقديم النموذج الناجح وصورنا لمدة شهرين هناك وأكملنا فى مصر.

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه في البطولة كل من: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوجها.