شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة صلاح عبد الله: بكى يوم زواج بناته ولم يتذمر من أى أكل عملته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت نجوى، زوجة الفنان القدير صلاح عبد الله، خلال استضافتها بصحبة زوجها فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى المذاع على شاشة الحياة، إن أهم ما يميزه الطيبة، لكنه عصبي جدا في بعض الأحيان، وأنه طوال حياته لم يتذمر من أى أكل بعمله، وكلنا بنبعد عنه لما يكون متعصب.
وأضافت أن صلاح عبد الله من أصعب الأيام في حياته يوم زواج بناته، مضيفة أن يوم زواج دنيا ظل يبكى طوال الفرح، ويوم زواج شروق قرر إنه هيمسك نفسه، لكنه لم يتمالك نفسه.
وقال الفنان القدير صلاح عبد الله، أنا أب ديمقراطي داخل المنزل، ومحب لأسرتى ومتفاعل معهم، ولكن هناك لحظات من الممكن أن أصبح فيها ديكتاتورا، ومن هذه اللحظات عندما طلبت منى ابنتى دنيا دخول مجال التمثيل.
وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه رفض دخول ابنته دنيا مجال التمثيل؛ لأنه صعب جدا، وخاصة أنها بنت، وكانت تذهب معه المسرح ومنعها، مشيرا إلى أن ابنته دنيا دخلت المجال ولكن كمذيعة.
وقالت شروق ابنته الوسطى، إنه ليس لديها أى ميول فنية، وأن والدها طيب جدا معاهم وديمقراطى.
وأشار الفنان إلى أن ابنته الصغرى جنى هي آخر العنقود، ولديها ميول فى عمل فيديوهات على التيك توك، وبالفعل شاركت معها فى أكثر من فيديو، ولكنى توقفت.
وقال الفنان صلاح عبد الله، إن فيلم "الفرح" وشخصيته صلاح وردة كانت صعبة جدا، مضيفا: "الشخصية وجعتنى جدا، وسببت لى ألما شديدا لدرجة إنى قلت يا رب صلاح عبد الله لا يكون صلاح وردة، وأنا أشاهد عددا كبيرا من الفنانين والشهرة معاهم فى فترة من عمرهم وفى أوقات أخرى تذهب الشهرة ويعانون من الضائقة المالية".
وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله أمس ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة الجزء الأول، وأدارت معه الحوار ابنته الكبرى دنيا، أنه يتألم بشدة من غياب بعض الزملاء عن المشاركة فى الأفلام.
وتابع: طوال 40 سنة أقوم بالتمثيل ودائما أجد زملاء يعانون من قلة الأعمال، ولكنى دائما أطالب الجميع بالسعى وربنا هو الرزاق".
وأشار صلاح عبد الله إلى أنه عندما يقوم بأداء شخصية قوية مثل مسلسل "ذئاب الجبل" يجد نفسه بدون عمل لفترة، مضيفا: "عادل إمام كان بيقول لى مصطلح قوة الربط وأهمية التواصل دائما على الساحة الفنية، ولكنى لا أستطيع أن أتواصل بشكل دائم لأن لى أسرة وظروفا خاصة".