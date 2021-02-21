شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة صلاح عبد الله: بكى يوم زواج بناته ولم يتذمر من أى أكل عملته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجوى، زوجة الفنان القدير صلاح عبد الله، خلال استضافتها بصحبة زوجها فى برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى المذاع على شاشة الحياة، إن أهم ما يميزه الطيبة، لكنه عصبي جدا في بعض الأحيان، وأنه طوال حياته لم يتذمر من أى أكل بعمله، وكلنا بنبعد عنه لما يكون متعصب.

وأضافت أن صلاح عبد الله من أصعب الأيام في حياته يوم زواج بناته، مضيفة أن يوم زواج دنيا ظل يبكى طوال الفرح، ويوم زواج شروق قرر إنه هيمسك نفسه، لكنه لم يتمالك نفسه.