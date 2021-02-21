شكرا لقرائتكم خبر عن كان تخين ودمه خفيف وكنت قصير ودمي خفيف.. هكذا تعرف هنيدي على علاء ولي الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد هنيدي أنه يعشق منطقة إمبابة، حيث ولد وعاش هناك، وروى خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، أنه كان يعرف كل شوارع المنطقة، وكل أهل إمبابة فرحوا لنجاحه؛ لأنهم يعتبرونه ابنهم، مشيرا إلى أنه كان يسكن في منزل العائلة التي يعيش أفرادها حتى الآن في إمبابة.

وروي هنيدي قصة مضحكة عن رسوبه في الامتحان، حيث خشي من والده أن يعرف الأمر، وقال هنيدي "وقّفت ناس على كل الشوارع لغاية ما خدوا الجواب من البوسطجي وأخفيت النتيجة لغاية ما امتحنت الملحق وبعدين بلغت والدي".

كما كشف هنيدي أنه كان يعشق السهر مع الثنائي الراحل علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي، قائلا، كان أشرف الوحيد فينا اللي معاه عربية، فبعد ما نخلص شغل نسهر بقي في أي مكان أو نسافر إسكندرية وأكتر مكان كنا بنسهر فيه مركب كان عليها ريس اسمه عم أحمد كنا بنروح كتير معانا فلوس بقي أو مش معانا عم أحمد كان عرفنا.

وعن بداية علاقته بالراحل علاء ولي الدين قال هنيدي، كنا في معهد فنوان مسرحية، وأنا كنت أسمع إن فيه واحد تخين ودمه خفيف وهو كان بيسمع إن في قصير دمه خفيف واتعرفنا على بعض".

أما عن علاقته بأشرف عبد الباقي قال هنيدي، في الموسم الصيفي زمان كنت بعمل مسرحية مع الأستاذ زيان وأشرف بيعمل مسرحية مع الأستاذ مدبولي وإحنا الاثنين بنعمل دور عسكري اشتهرنا وقتها بالدور وساعتها عرفنا بعض.

وبعد تلك حكايات السهر التي رواها هنيدي كرارة كان موعد الفقرة الغنائية التي قدمها المغني علي الألفي وهي عبارة عن مكس من أغاني أفلام هنيدي.