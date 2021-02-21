شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أنا أب ديمقراطى ورفضت دخول بناتى مهنة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير صلاح عبد الله، أنا أب ديمقراطي داخل المنزل، ومحب لأسرتى ومتفاعل معهم، ولكن هناك لحظات من الممكن أن أصبح فيها ديكتاتورا، ومن هذه اللحظات عندما طلبت منى ابنتى دنيا دخول مجال التمثيل.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه رفض دخول ابنته دنيا مجال التمثيل؛ لأنه صعب جدا، وخاصة أنها بنت، وكانت تذهب معه المسرح ومنعها، مشيرا إلى أن ابنته دنيا دخلت المجال ولكن كمذيعة.

وقالت شروق ابنته الوسطى أنه ليس لديها أى ميول فنية، وأن والدها طيب جدا معاهم وديمقراطى.

وأشار الفنان إلى أن ابنته الصغرى جنى هي آخر العنقود، ولديها ميول فى عمل فيديوهات على التيك توك، وبالفعل شاركت معها فى أكثر من فيديو، ولكنى توقفت.

وقال الفنان صلاح عبد الله، إن فيلم "الفرح" وشخصيته صلاح وردة كانت صعبة جدا، مضيفا: "الشخصية وجعتنى جدا، وسببت لى ألم شديد لدرجة إنى قلت يا رب صلاح عبد الله لا يكون صلاح وردة، وأنا أشاهد عددا كبيرا من الفنانين والشهرة معاهم فى فترة من عمرهم وفى أوقات أخرى تذهب الشهرة ويعانون من الضائقة المالية".

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله أمس ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة الجزء الأول، وأدارت معه الحوار ابنته الكبرى دنيا، أنه يتألم بشدة من غياب بعض الزملاء عن المشاركة فى الأفلام.

وتابع: طوال 40 سنة أقوم بالتمثيل ودائما أجد زملاء يعانون من قلة الأعمال، ولكنى دائما أطالب الجميع بالسعى وربنا هو الرزاق".

وأشار صلاح عبد الله إلى أنه عندما يقوم بأداء شخصية قوية مثل مسلسل "ذئاب الجبل" يجد نفسه بدون عمل لفترة، مضيفا: "عادل إمام كان بيقول لى مصطلح قوة الربط وأهمية التواصل دائما على الساحة الفنية، ولكنى لا أستطيع أن أتواصل بشكل دائم لأن لى أسرة وظروفا خاصة".