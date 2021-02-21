شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: تأثرت بعم أحمد فكهانى إمبابة وكان بيقولى "بوست ليلى علوى ولا لسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد هنيدى، أثناء استضافته فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة ON، السهر بالنسبة لى قصة قديمة فأنا أحب السهر منذ الصغر، بالإضافة إلى أن عملى كممثل كان يجبرنى على السهر، والنهار ليس له مكان فى حياتنا، وأنا من مواليد إمبابة وهى أحلى مكان عشت فيه، وشربنا منها كل شىء وفادتنا فى العمل وفى الحياة الشخصية فكل التقدير لإمبابة.

وأضاف الفنان محمد هنيدى: تهت كثيرا فى إمبابة، منذ زمن كان كل الذى يحيط بإمبابة عبارة عن قرى وإذا وجدت فرح مر من إمبابة أسير وراءه إلى أن أجد نفسي فى مكان لا أعرفه، فأبكى حتى يقوم الحضور بالبحث عن مكان أهلى، ومن أكثر الشخصيات التى أثرت فيّ فى إمبابة عم أحمد الفكهاني، وبفكر أقدمه فى الدراما، عم أحمد الفاكهاني رأى نجاحاتى وسعد وكأنى أحد أبنائه، وكان متابع وفرحان انى اشتغلت ممثل، وكان دايما يندهلى ويقولى "بوست ليلي علوى ولا لسه".

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه في البطولة كل من: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوجها.