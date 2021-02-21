شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يكشف عن صورة جديدة بصحبة عمرو دياب فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج طارق العريان، عن صورة جديدة بصحبة المطرب عمرو دياب في دبى بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حملة إعلانية جديدة، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، صورة من كواليس العمل ضمت النجم عمرو دياب، وعددا من القائمين على العمل.



طارق العريان

يأتي ذلك عقب الكشف صور ضمن إعلان عمرو دياب الجديد، حيث سيكون برفقة الموديل إنجى كيوان، ويجرى تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" التى صدرت فى ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبل وأغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.



طارق العريان و عمرو دياب فى دبى

يشار إلى أن النجم عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى، ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد، وبعد طرحه ألبومه الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا.