"نجاح ملوش حدود".. رسالة أحمد زاهر بعد انتهاء عرض "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه النجم أحمد زاهر، رسالة شكر إلى فريق عمل وجمهور مسلسل "لؤلؤ" الذي عُرض مؤخرا عبر قناة ON.

ونشر زاهر، صورا من كواليس المسلسل، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "وانتهى مسلسل لؤلؤ.. هاتوحشونا يا أجمل جمهور.. شكرا جدا لكل الجمهور اللي تابعنا ودعمنا وحبنا وحب المسلسل.. شكرا لشركة سينرجي والمنتج المحترم الأستاذ تامر مرسي، والمشرف العام على الإنتاج الأستاذ حسام شوقي، اللي وفرولنا كل سبل الراحة والنجاح، شكرا ليكم على الدعم والثقة".

أضاف: "من كل قلبي شكرا للأستاذ محمد سامي المشرف على التأليف والإخراج اللي مابخلش علينا بأي حاجة عشان يحطنا على طريق النجاح، اسمك على أي عمل يا أستاذ محمد سامي يؤدي دائما إلى نجاح، شكرا للمخرج محمد عبد السلام على مجهوده الرائع، وشكرا محمد مهران على السيناريو والحوار، وشكرا للمنتج الفني شادي علام، وشكرا لمهندس الديكور العبقري أمير عبد العاطي، وشكرا لمدير التصوير المتميز أحمد فهيم، وهاني زنيتا، شكرا للموزع الموهوب نادر حمدي، والملحن هيثم نبيل، شكرا لكل الكرو اللي اشتغلوا بكل حب وصدق".

تابع: "شكرا لكل زمايلي المحترمين وعلى رأسهم أختي وصديقتي ومرات أخويا النجمة المحترمة مي عمر اللي بذلت مجهود خرافي عشان العمل يطلع بالشكل ده استمتعت بالشغل معاكي وبكواليسك الجميلة وبتواضعك الكبير، وأخويا وحبيبي إدوارد فاكهة المسلسل، والفنانة نرمين الفقي، وحبيب قلبي رنوبي، وأخواتي العزاز نجلاء بدر وهيدي كرم والنجمة سلوى عثمان وحمدي هيكل والوجه الجديد هدير عبد الناصر، وأخيرا الوجه الجديد ملك أحمد زاهر رجوع قوي ومتميز،

اختتم: "أنا بجد اتشرفت إني اشتغلت معاكم، وسعيد جدا بالتجربة الجميلة دي والنجاح اللي ملوش حدود اللي حصل بعد عرض المسلسل الحمدلله والشكر لله".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر وغيرهم.

"لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، وتأليف شركة سينرجي.