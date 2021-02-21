أردنيون أطلقوا علينا النار.. خالد الحجر يكشف كواليس فيلم "شيهانة" عن داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المخرج خالد الحجر، أنه قام على تنفيذ الفيلم السعودي الذي تم تصويره في الأردن عن جماعة "داعش" التكفيرية، ويعرف باسم "شيهانة"، إذ أنه سيُعرض في إحدى السينمات بالسعودية.

وأضاف الحجر، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها كانت تجربة جيدة جدا واستمرت مراحل التنفيذ والإعداد لعام ونصف، مشيرا إلى أن الفيلم تم تصويره في مناطق بالسعودية والأدرن.

أوضح أنه خلال تصوير الفيلم اعترض مواطنون في الأردن طرق عربات كانت مُحملة بأعلام داعش كجزء من التصوير، وأطلقوا النار عليها.

وأشار إلى أن الفيلم يتطرق إلى فتاة صغيرة انضمت لجماعة داعش، موضحا أن السيناريو لطفلة حقيقية اختفت لـ5 سنوات في أجواء خطيرة جدا.

تابع أن "السعودية حدث بها انفتاح وبها عدد من السينمات وهناك تسوق كبير لمشاهدة الأفلام".