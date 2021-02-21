فن ومشاهير

"لا نخشى جيوش قيصر".. أمير رمسيس يعلن تعافيه من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المخرج أمير رمسيس، تعافيه من فيروس المستجد.

وكتب رمسيس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نتيجة تحليل اليوم سلبية.. نحن الغاليين لا نخشى الكورونا ولا جيوش قيصر.. نخشى فقط أن تسقط السماء على رؤوسنا".

وكان أمير رمسيس، أعلن إصابته بفيروس كورونا، منتصف فبراير الجاري، عقب ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها، وكتب آنذاك عبر حسابه بـ"فيسبوك": "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".

يُذكر أن أمير رمسيس شارك مؤخرا بفيلمه "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تم طرحه في دور العرض عقب انتهاء المهرجان، بطولة إلهام شاهين، أحمد مجدي، أمينة خليل، محمود الليثي، كامل الباشا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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