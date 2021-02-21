"لا نخشى جيوش قيصر".. أمير رمسيس يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المخرج أمير رمسيس، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب رمسيس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نتيجة تحليل اليوم سلبية.. نحن الغاليين لا نخشى الكورونا ولا جيوش قيصر.. نخشى فقط أن تسقط السماء على رؤوسنا".

وكان أمير رمسيس، أعلن إصابته بفيروس كورونا، منتصف فبراير الجاري، عقب ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها، وكتب آنذاك عبر حسابه بـ"فيسبوك": "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".

يُذكر أن أمير رمسيس شارك مؤخرا بفيلمه "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تم طرحه في دور العرض عقب انتهاء المهرجان، بطولة إلهام شاهين، أحمد مجدي، أمينة خليل، محمود الليثي، كامل الباشا.