الأميرة يوجيني تكرّم جدها بإطلاق اسمه على مولودها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 01:35 صباحاً - أخيراً كشفت الأميرة يوجيني حفيدة الملكة اليزابيث الثانية وزوجها جاك بروكسبانك عن اسم مولودهما البكر وقد اختارا له الاسم الثلاثي August Philip Hawke ( أوغست فيليب هوك ). وقد جاء اختيار الاسم الأوسط للطفل بمثابة تحية مؤثرة وتكريم جميل لجد الأميرة يوجيني الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا والذي يرقد حالياً في المستشفى بعد أن تعرض لأزمة صحية طارئة .



الأميرة تشارك متابعيها بهذه الصورة

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وقد شارك الزوجان متابعيهم على موقع إنستقرام بأول صورة عائلية تجمعهما مع ابنها الذي ولد في التاسع من هذا الشهر ويُعتقد أن الصورة قد التقطت في أراضي Frogmore Cottage(فروغمور كوتيج) ، حيث يعيش الزوجان حاليًا. وقد شكرت الأميرة يوجيني كل المهنئين وكتبت معلقة: "شكرًا لكم على هذا العدد الكبير من الرسائل الرائعة. قلوبنا مليئة بالحب لهذا الإنسان الصغير، والكلمات لا تستطيع التعبير عنها ونحن متحمسون لنتمكن من مشاركة هذه الصور معكم." كما شكرت الأميرة العاملين الأساسيين الذين ساعدوا في ولادة الطفل ومنهم القابلة التي أشرفت على الولادة.



هذه هو ترتيب المولود في خلافة العرش البريطاني



والأميرة يوجيني البالغة من العمر ثلاثين عاماً هي ابنه الأمير أندرو ابن الملكة اليزابيث الثانية من زوجته السابقة سارة فيرجسون ويتبوأ مولودها الجديد الموقع الحادي عشر في ترتيب خلافة الملكة ويعد تاسع أبناء أحفاد الملكة اليزابيث الثانية. وقد نقلت صحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية عن مصدر مقرب من أصدقاء الأميرة يوجيني يؤكد على أنها لا ترغب بأي لقب ملكي لابنها وأن الملكة الجدة يمكن أن تمنحه لقباً إذا رغبت الأميرة بذلك، ولكن يبدو أنها سوف لن تطلب منها لقباً ولا تريد لابنها أي دور ملكي رسمي كما يقول المصدر وأنها نفسها قد قررت التركيز على الأمومة وعلى حياتها المهنية بدلاً من تولي أية واجبات ملكية في المستقبل، وتريد نفس الشيء لطفلها.



ما معنى الاسم الثلاثي للطفل الملكي؟



يذكر أن اسم أوغست الذي اختاره الزوجان هو من أصول لاتينية ولا يعد اسما ملكيًا تقليديًا في بريطانيا إلا أنه لا يزال شائعًا حتى اليوم في السلالة الملكية الوراثية الألمانية التي تنحدر منها الملكة فيكتوريا وهو مشتق من الكلمة اللاتينية أوجيري ، والتي تعني "زيادة" ، كما يحمل أيضاً معنى "المحترم" أو "الموقر" وكان لقبًا يُمنح للأباطرة الرومان.

أما الاسم الأوسط فيليب فهو مشتق من الكلمة اليونانية فيليبوس ومعناها "المحب للخيول" أو "المغرم بالخيول".

أما الاسم الأخير هوك فهو اسم أنجلو ساكسوني مشتق من شخصية هافوك الإنجليزية القديمة.



يذكر ان قيود إغلاق Covid-19 ، قد منعت والدا الأميرة يوجيني دوق ودوقة يورك من اللقاء بحفيدهما الأول .

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