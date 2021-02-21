عرض الفيلم المصري "ليلة عابرة" في متحف اللوفر بباريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 01:35 صباحاً - يعرض الفيلم المصري "ليلة عابرة" في التاسعة مساء يوم الاربعاء القادم، في قاعة الاودوتوريوم الرئيسية داخل متحف اللوفر بفرنسا ضمن فاعليات ملتقي باريس وبرلين للفيلم الروائي القصير.

بوستر فيلم ليلة عابرة

ويعد هذا هو العرض العالمي للفيلم بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي، وفي مهرجان قابس التونسي، ومهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية، وجاليري بووز للفنون المعاصرة.

"ليلة عابرة" من إخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد، والمخرج المصري مارك لطفي، ومن انتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من أشكال ألوان للفنون ومفردات، وتصوير اللبناني مازن هاشم، ومونتاج ميشيل أبو زخم، تصميم الصوت لمايكل فوزي، وهو إعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في 2017، وهي مقابلة ليلية مصادفة في أحد الحانات الصغيرة مع رجل أوروبي في طريقه للانضمام إلى الحرب في سوريا.

مارك لطفي هو منتج ومخرج مصري يعتبر هو المخرج العربي الاول الذي شارك فيلمين من انتاجه في دورة واحدة في قسمين مختلفين من اقسام مهرجان كان السينمائي الدولي، هما فيلمي "سعاد" وفيلم "16" الذي حصد السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي، والمنتج الاستشاري لفيلم "كباتن الزعتري" للمنتج والمخرج علي العربي، وهو الفيلم الذي مثل مصر منذ عدة اسابيع في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس السينمائي الدولي اهم مهرجان للسينما المستقلة في العالم.

أما نور عبد فهي من مواليد القدس، 1988 تركز في أعمالها على التقاطع بين فن الأداء والسينما. شاركت نور في برنامج الدراسة المستقل لمتحف ويتني في نيويورك 2016، وهي حاصلة على شهادة الماجستير من معهد كاليفورنيا للفنون، وعلى درجة البكالوريوس من الأكاديمية الدولية للفنون - فلسطين.

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