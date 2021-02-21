بعد إصابته بكورونا.. مشاري البلام في العناية المركزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدهورت الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام وتم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بكورونا.

وذكرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، السبت، أن الحالة الصحية للفنان مشاري البلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له.



وكتبت عبر "أنستقرام": "دعواتكم لأخينا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء".





وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

وعبر صورة نشرها "البلام" من المستشفى عبر حسابه "أنستقرام" قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".