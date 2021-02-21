شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تكشف عن أصعب شخصية جسدتها في السينما.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، أن شخصية كريمة في فيلم توت توت، من أصعب الشخصيات التي جسدتها على الشاشة الفضية، موضحة أنه سيبقى في ذاكرة السينما المصرية.

ونشرت النجمة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "فيديو" من فيلم "توت توت"، وعلقت قائلة: "توت توت.. شخصية كريمة أحد أصعب الأدوار التي جسدتها على الشاشة الفضية.. فيلم سيبقى في ذاكرة السينما المصرية... قصة وسيناريو و حوار عصام الشماع، إخراج عاطف سالم.. مساكم سعيد".

على جانب آخر ، كانت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، أعربت عن إعجابها وحبها الشديد بالفنانة السورية أمل عرفة، مؤكدة أنها تحب معافرتها وطموحها الدائم، فيما ردت عليها أمل، قائلة: "‎لما الكلام الكبير يكون من كبيرة ونجمة مصر المخضرمة، لازم أعتبر إنى اتخرجت من أول وجديد بهى الشهادة الكبيرة".

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "النجمة السورية الجميلة أمل عرفة، ما لها حل زى ما بتقول أغنيتها اللى بتغنيها فى مسلسل سايكو، أنا بحب أمل عرفة وبحب معافرتها وطموحها الدائم، وهى ابنة الملحن السورى الكبير الراحل سهيل عرفة، الذى قدم العديد من الأغنيات السورية واللبنانية الرائعة..‎ حبايبى مساكم ورد وياسمين شامى يشبه أمل عرفة".