شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أمير رمسيس يعلن تعافيه من فيروس كورونا: نتيجة تحليل اليوم سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أمير رمسيس، عن شفائه من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة التحاليل الطبية سلبية، وكتب منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "نتيجة تحليل اليوم سلبية.. نحن الغاليين لا نخشى الكورونا ولا جيوش قيصر.. نخشى فقط أن تسقط السماء على رؤوسنا".



أمير رمسيس عبر فيس بوك

يشار إلى أن المخرج أمير رمسيس أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، في 14 فبراير الماضى، لافتا إلى أن يتلقى بروتوكول العلاج اللازم للتعافي سريعا، وقال أمير رمسيس- عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".

وكان آخر أعمال المخرج أمير رمسيس فيلم حظر (حظر تجول) بطولة كل من: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، وكامل الباشا، وتم عرض الفيلم ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.