شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صناع "آل هارون" يحتفلون بتصوير المشاهد الأولى من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أسرة فيلم"آل هارون" مساء الخميس، بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، وسط حضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسني محمود، الذي تواجد في لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير "آل هارون" كل من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله محمود، وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وخلال الاستراحة جمع المنتج حسني محمود، أبطال الفيلم والقائمين على الإنتاج من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن، وذلك لتقطيع تورته الاحتفال ببدء تصوير المشاهد الأولي من الفيلم، واستمر الحفل ما يقرب من ساعة، قبل استئناف التصوير.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي، وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسني محمود، ويشارك في بطولته كل من الفنانين إيهاب فهمي، عبير صبرى، وأحمد وفيق، و منذر رياحنة، ومحمد عز، وأحمد عبدالله محمود، وأمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم من النجوم.











































