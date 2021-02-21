شكرا لقرائتكم خبر عن "أجمل إحساس".. أحمد عبد الله محمود يكشف صورة قديمة من الطفولة تجمعه بوالديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الفنان أحمد عبد الله محمود، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صندوق ذكرياته بصورة قديمة من الطفولة برفقة والده الفنان الراحل عبد الله محمود ووالدته، وعلق قائلاً: "أجمل إحساس".



أحمد عبد الله محمود عبر انستجرام

وانهالت التعليقات على حساب الفنان أحمد عبد الله محمود، حيث كتب أحدهم: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يا رب"، وعلقت أخرى: "الله يرحمه يارب كنت بحبه أوي محترم"، وقالت نور: "الله يرحمه كان فنان جميل ومحترم.. وانت كمان فنان رائع".



أحمد عبد الله محمود يكشف عن صورة قديمة من الطفولة تجمعه بوالديه

على جانب آخر، يشارك الفنان أحمد عبد الله محمود، في دراما رمضان المقبل، بمسلسلين دفعة واحدة، حيث تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

كما يشارك أيضًا في بطولة مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، حيث يقدم دورًا مختلفًا في أحداث المسلسل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، حيث يعد التعاون الأول بين أحمد عبد الله محمود وإمام.

ويشارك أيضًا أحمد عبد الله محمود في فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومقرر طرحه بدور العرض السينمائى في أواخر صيف 2021، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.