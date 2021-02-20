شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه مسلسل Tribes of Europa تصدر تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل Tribes of Europa، تريند جوجل وذلك بعد عرضه على منصة نيتفلكس، ويتكون من 6 حلقات من إبداع Philip Koch، وقام منتجا مسلسل Dark وهما Quirin Berg و Max Wiedemann بإنتاج هذه المغامرة الغنية بصريًا من نوع الخيال العلمي.

Tribes of Europa يرصد الحروب بين القبائل

ويدور المسلسل الألمانى الجديد Tribes of Europa فى عام 2074 في أعقاب كارثة عالمية غامضة، تشتعل الحروب ما بين القبائل التي خرجت من حطام أوروبا، وبالتالي يتفرق 3 أخوة من قبيلة Origine المسالمة،وهم Kiano، وLiv، وElja ، الذين يجبرون على خوض مسيرتهم الخاصة في معركة مليئة بالحركة دفاعاً عن مستقبل أوروبا الجديدة.



Tribes of Europa

أبطال مسلسل Tribes of Europa

مسلسل Tribes of Europa من بطولة إميليو سكرايا، وهنرييت كونفوريوس، وديفيد علي راشد، ومليكا فوروتان، وأوليفر ماسوتشي، وروبرت فينستر، وآنا أولارو، وجانيت هين، وبنجامين سادلر، وجانيك شومان، وجيمس فولكنر.

وصرحت Rachel Eggebeen رئيسة قطاع المسلسلات الأصلية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى نتفليكس: "رؤية Philip Koch للمستقبل هي مادة خصبة لتقديم دراما ترفيهية مثيرة. نحن في غاية السعادة لتقديمنا هذه القصة الجريئة للعالم بالتعاون مع شركة Wiedemann & Berg".

وأضاف المنتج المنفذ Quirin Berg: "مسلسل TRIBES OF EUROPA ملحمة مبهرة، ومغامرة يمكنها إلهام المشاهدين حول العالم".