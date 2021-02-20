شكرا لقرائتكم خبر عن هاتوحشونا.. أحمد زاهر يشكر فريق عمل مسلسل لؤلؤ والجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد زاهر، الشكر إلى فريق عمل مسلسل لؤلؤ، والذى حقق نجاحا جماهيرا كبيرا خلال الفترة الماضية، وكتب زاهر، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "وانتهي مسلسل لؤلؤ هاتوحشونا يا أجمل جمهور شكرا جدا لكل الجمهور اللي تابعنا ودعمنا وحبنا وحب المسلسل شكرا لشركه سينرجي والمنتج المحترم الأستاذ تامر مرسي والمشرف العام على الإنتاج الأستاذ حسام شوقي اللي وفرولنا كل سبل الراحة والنجاح".



أحمد زاهر

وأضاف قائلاً: "شكرا ليكم على الدعم والثقة ومن كل قلبي شكرا للأستاذ محمد سامي، المشرف على التأليف والإخراج، اللي ما بخلش علينا بأي حاجة عشان يحطنا على طريق النجاح اسمك على أي عمل يا أستاذ محمد سامي يؤدي دائما إلى نجاح شكرا للمخرج محمد عبد السلام على مجهوده الرائع".

وأشار قائلاً: "وشكرا محمد مهران على السيناريو والحوار وشكرا للمنتج الفني شادي علام وشكرا لمهندس الديكور العبقري أمير عبد العاطي وشكرا لمدير التصوير المتميز أحمد فهيم والجافر المتميز هاني زنيتا.. شكرا للموزع الموهوب نادر حمدي والملحن هيثم نبيل".

وتابع: "شكرا لكل الكرو اللي اشتغلوا بكل حب وصدق شكرا لكل زمايلي المحترمين، وعلى رأسهم أختي وصديقتي ومرات أخويا النجمة المحترمة اللي بذلت مجهود خرافي عشان العمل يطلع بالشكل ده استمتعت بالشغل معاكي وبكواليسك الجميلة وبتواضعك الكبير وأخويا وحبيبي إدوارد فاكهة المسلسل والفنانة نيرمين الفقي وحبيب قلبي شرنوبي وإخواتي العزاز نجلاء بدر وهيدي كرم والنجمة سلوى عثمان وحمدي هيكل والوجه الجديد هدير عبد الناصر".

واستطرد: "وأخيرا الوجه الجديد ملك أحمد زاهر رجوع قوي ومتميز أنا بجد اتشرفت بإني اشتغلت معاكم وسعيد جدا بالتجربة الجميلة دي والنجاح اللي ملوش حدود اللي حصل بعد عرض المسلسل الحمد لله والشكر لله".

يشار إلى أن شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، أكدت أنها بدأت التحضير للجزء الثانى من المسلسل، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.