شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد أمين يبدأ تصوير "يوم من الأيام" ضمن حكايات "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد خالد أمين، تصوير حكاية "يوم من الأيام" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجى – المنتجة للعمل – عن الحكايات الجديدة تباعًا بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.

وفى سياق متصل سجل الفنان محمد عدوية أغنية تتر مسلسل "ورا كل باب" وهى من كلمات عماد عبيد وتوزيع محمد هارون وألحان سامر أبو طالب، وتحمل طابع البهجة والفرح، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية الأولى من العمل.

وانتهت النجمة صابرين من تصوير آخر مشاهد حكاية "كورونا" وهى أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش وتقدم في في 5 حلقات، حيث استغرق تصوير الحكاية أسبوع فقط، ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، جيهان خليل محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.