14 معلومة عن جمال إسماعيل.. رحل أثناء تصوير هذا المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل، إذ أنه من مواليد مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 1933.

"الخليج 365" يستعرض لكم معلومات عن الراحل جمال إسماعيل في السطور التالية:

- ولد في محافظة الشرقية، وأشقائه هم الموسيقار علي إسماعيل، والموسيقي حسن إسماعيل، وخديجة إسماعيل ولا تعمل بالفن.

- حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ في جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت قام بدراسة الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٥٦.

- التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، والتي كانت تابعة لمصلحة الفنون.

- عُيّن جمال إسماعيل مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958.

- أخرج عروضا للفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات.

- انضم إلى فرقة التليفزيون، حيث اشترك في مسرحية "شيء في صدري".

- أول أعماله السينمائية كانت بمشهد صامت في فيلم "حبيب الروح" عام 1951، بطولة ليلى مراد وأنور وجدي.

- قدّم بعد ذلك مسرحيات منها: "مهرجان الحب، وممنوع الستات، الدبور، والسكرتيرة الفتى، والعفاريت الزرق، وسيدتي الجميلة، وطبق سلطة، وسندريلا والملاح، ويا ما كان في نفسي".

- من أشهر أعماله التلفزيونية: "حاجة تجنن، وعود سي السيد، وعائلة شلش، وليالي الحلمية، وبين القصرين، والمحروسة، وحكايات زمان وفستان الأميرة والسوق ونهاية العالم".

- شارك قبل وفاته بدور كبير الحكماء في مسلسل "قصص الحيوان في القرآن" عام 2011، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.

- شارك جمال إسماعيل في حوالي ما يقرب من 460 عملا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- كان يداوم على حضور دروس الشيخ محمد متولي الشعراوي، وصديقا للشيخ علي الجفري، وكان قارئا جيدا للقرآن الكريم.

- توفي في 18 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.

- لم يُكمل تعمله الأخير وهو مسلسل "مكان في القصر" للفنانة غادة عادل، وفادية عبد الغني ومحمود الجندي، ورحل ويتبقى له 7 أيام تصوير فقط، وقام المخرج عادل أديب بإهداء العمل لروحه.