بايدن وترودو يجتمعان "افتراضيًا" الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو "افتراضيًا" يوم الثلاثاء المقبل، في إطار متابعة ما تم التباحث بشأنه بينهما في اتصال هاتفي بعد أيام من تنصيب بايدن.

وقال ترودو في تغريدة عبر تويتر إن الاجتماع سيركز على إنهاء جائحة فيروس كورونا وتنمية الطبقة المتوسطة وتوفير الوظائف ومكافحة تغير المناخ.

وتشترك كندا والولايات المتحدة في واحدة من أقوى وأعمق علاقات الصداقة بين أي بلدين على مستوى العالم، بحسب ما وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيناقش الجانبان أيضا الحفاظ على سلاسل التوريد القوية بين البلدين وقضايا الدفاع والأمن، بحسب ما ذكره مكتب ترودو في بيان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن حكومة بايدن ستجتمع مع وزراء من الحكومة الاتحادية الكندية افتراضيا لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.