فن ومشاهير

بايدن وترودو يجتمعان "افتراضيًا" الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو "افتراضيًا" يوم الثلاثاء المقبل، في إطار متابعة ما تم التباحث بشأنه بينهما في اتصال هاتفي بعد أيام من تنصيب بايدن.

وقال ترودو في تغريدة عبر تويتر إن الاجتماع سيركز على إنهاء جائحة فيروس وتنمية الطبقة المتوسطة وتوفير الوظائف ومكافحة تغير المناخ.

وتشترك كندا والولايات المتحدة في واحدة من أقوى وأعمق علاقات الصداقة بين أي بلدين على مستوى العالم، بحسب ما وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيناقش الجانبان أيضا الحفاظ على سلاسل التوريد القوية بين البلدين وقضايا الدفاع والأمن، بحسب ما ذكره مكتب ترودو في بيان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن حكومة بايدن ستجتمع مع وزراء من الحكومة الاتحادية الكندية افتراضيا لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا