إليسار: حاولت الانتحار.. ولا أريد إنجاب طفل يقولون له "يا ابن الرقاصة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الراقصة اللبنانية إليسار، عن محاولتها الانتحار في وقت سابق، لافتة إلى أنها تناولت علبة دواء كاملة وظلت 3 أيام بالمستشفى للعلاج.

وأضافت إليسار خلال لقائها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات: "وصلت لوقت حسيت الدنيا اسودت وبدي ارتاح، وقلت يا الله سامحني لأني بدي أنهي حياتي".

تابعت: "أنا مو فكرت بس، لكن أخدت علبة دواء وحاولت انتحر، وظليت 3 أيام في المستشفى وما بتذكر شيء، وكل اللي حواليا لامني وما يعرفوا السبب اللي عملت عشانه هيك".

كما أوضحت أسباب عدم تفكيرها في الزواج؛ قائلةً: "ببعض الأحيان الزواج بيكون كابوس، على بالي مرات كتير أعمل عيلة، ولكن بصير أفكر في ابني أو بنتي، لا أريد أنه بكره في المدرسة يقولوله يا ابن الرقاصة أو يا بنت الرقاصة".

استكملت: "الفنانة المصرية زيزي مصطفى قالت في حوار سمعته لها إنها اعتزلت الرقص بسبب أن الأولاد في المدرسة قالوا لابنها الفنانة المشهورة منة شلبي يا بنت الرقاصة، وهذه النقطة لا تفارق تفكيري".

إليسار راقصة لبنانية اسمها الحقيقي ماري أبو مراد، ولدت عام 1981، لعائلة تنتمي للطبقة المتوسطة، التحقت في بداية حياتها بإحدى المدارس المتخصصة لدراسة التمريض، قبل أن تتجه إلى مجال الرقص، حيث اشتهرت كأحد الراقصات العربيات.