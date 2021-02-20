جويل بدر تروي تفاصيل تصحيحها جنسيا.. وتؤكد: الدين قالي لازم أكون أنثى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة اللبنانية جويل بدر، إنها مثيرة للجدل لأنها "مصححة جنسيا"، حيث خُلقت "خنثى"، أي ثنائية الجنس، واكتشفت ذلك منذ الصغر، وعانت طويلا من القلق وحاربت العالم بمفردها، حسب قولها.

أضافت بدر، خلال لقائها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، أنها عاشت حتى عمر 17 عاما تحت اسم "عبد الوهاب بدر الدين"، حيث اضطر أهلها لتسميتها باسم صبي رغم شعورها بأنها فتاة.

تابعت أنها ظلت حتى هذا العمر على حالها كـ"خنثى" بأمر الطب، حتى يُكتمل نموها قبل تحويلها إلى أنثى أو ذكر، مضيفة: "الطب والشرع والدين قرروا أن أكون أنثى وليس أنا".

وأشارت إلى أنها أجرت 3 عمليات حتى يتم تصحيحها جنسيا، مستكملة: "العملية الرئيسية كانت كتير صعبة، وحصلت على فتوى من المراجع الدينية والشيوخ، رجعت للدين وليس للمجتمع، الدين قالي أنت لازم تكوني أنثى وحلال ويجوز".

وأكدت أنها ليست متحولة جنسيا، بل مصححة جنسيا، وعقبت حول إيذاء مشاعرها من هذه التسمية قائلةً: "معدش في مطرح بجسمي يؤذيني فيه"، مشددةً على أنها ضد التحول الجنسي، واصفة إياه بـ"مدفن الحياة".