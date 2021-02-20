راوية حشمي HR director لـ”صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 10:12 مساءً

عيّنت ادارة “صوت بيروت انترناشونال” الصحافية راوية حشمي مديرة الموارد البشرية “HR Director”، نظراً لمسيرتها الناجحة التي خطتها على مدى سنوات، حيث إكتسبت من خلالها خبرة كبيرة جعلتها مؤهلة بامتياز لاختيار صحافيين وإعلاميين ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الموقع ألا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعاً في جميع انحاء العالم.

لا شك أن إدارة الموارد البشرية واحدة من أهم العمليات الإدارية في أي شركة ومؤسسة، ولها دور رئيسي في تحقيق الأهداف، ومن المؤكد أن حشمي خير من يشغل هذا المركز.