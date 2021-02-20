بلقيس تكشف كواليس أغنية “حالة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة بلقيس كواليس أغنيتها الجديدة، حالة جديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير.

تحدثت النجمة اليمنية أيضاً عن قصة الأغنية وكيف تواصلت مع المخرج حسام الحسيني.

كما قالت في حديثها لبرنامج B My Guest إن “المخرج فاجأها بفكرة كليب، تشبه فكرتها”.

وأوضحت بلقيس أن “ظروف التصوير كانت صعبة ‏وفيها تحدي كبير بسبب كورونا”.

أما بالنسبة إلى فريق العمل، فأكدت أنها فخورة فيهم، لأنهم لا يظهرون في الإعلام ولا يستغلون صورتها للشهرة والتباهي بمنصبهم”.

نفيد بالذكر ان بلقيس أطلت في هذه الأغنية التي تحمل كلمات سعد المسلم وألحان عبد العزيز الويس، بحلة جديدة وخيالية بصرياً وموسيقياً بعيداً عن أي تقليدية، كما شاركها الغناء دي كوين.