فن ومشاهير

بلقيس تكشف كواليس أغنية “حالة جديدة”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة بلقيس كواليس أغنيتها الجديدة، حالة جديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير.

تحدثت النجمة اليمنية أيضاً عن قصة الأغنية وكيف تواصلت مع المخرج حسام الحسيني.

كما قالت في حديثها لبرنامج B My Guest إن “المخرج فاجأها بفكرة كليب، تشبه فكرتها”.

وأوضحت بلقيس أن “ظروف التصوير كانت صعبة ‏وفيها تحدي كبير بسبب ”.

أما بالنسبة إلى فريق العمل، فأكدت أنها فخورة فيهم، لأنهم لا يظهرون في الإعلام ولا يستغلون صورتها للشهرة والتباهي بمنصبهم”.

نفيد بالذكر ان بلقيس أطلت في هذه الأغنية التي تحمل كلمات سعد المسلم وألحان عبد العزيز الويس، بحلة جديدة وخيالية بصرياً وموسيقياً بعيداً عن أي تقليدية، كما شاركها الغناء دي كوين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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