شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى فى شوارع وسط البلد بسبب "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم الكبير يحيى الفخرانى عدد من مشاهده فى مسلسل "نجيب زاهى زركش"، فى شوارع وسط البلد اليوم السبت، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث أوشك بطل العمل على الانتهاء من تصوير العمل، حيث صور 80% من الأحداث، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

ويقدم الفخراني دورا جديدا عليه ويظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان المقبل، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه، ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.