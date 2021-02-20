شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تخطف الأنظار بـ فستان أنيق فى أحدث فوتوسشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصويرية جديدة، مؤخرًا، حيث تألقت في فستان أنيق واسع بينما حملت جزءًا منه بيديها وجعلته يرفرف في الهواء، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها على السوشيال ميديا.

وخطفت إطلالة الفنانة نيللي كريم الأنظار، خاصة أن الفستان الذي ارتدته كان جذابًا ومميزًا، فيما تركت شعرها يتطاير في الهواء، وخلفها مروحة هوائية في الوقت الذي التقطت فيه صورًا من زوايا مختلفة.

ونشرت الفنانة نيللي كريم جانبًا من الجلسة التصويرية عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد أيام من مشاركتها لوك جديد لها وهي تجسد شخصية "راعي البقر".

نيللي كريم عبر انستجرام

وفي وقت سابق، شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها، بعدة صور لها وهى بشكل جديد ومختلف، حيث نشرت عدة صور عبر الاستورى الشخصى لها بموقعها الشخصى عبر إنستجرام، وهى تجسد شخصية "cowboy – راعى بقر" في ظهور سابق لها وهى تحمل السلاح، بالإضافة إلى ظهورها على شكل الأيقونة العالمية مارلين مونرو.

وسرعان ما حظى اللوك الجديد الذي نشرته كريم عبر حسابها بالكثير من التفاعل، حيث حرص عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مشاركة نفس الصور عبر حساباتهم الشخصية ومشاركتها بها لتعاود نشرها عبر الاستوري الشخصي بها.



أحدث ظهور لـ الفنانة نيللي كريم

وتجسد النجمة نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، ومتزوجة من الفنان محمد فراج، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث مسلسلها الجديد "ضد الكسر" وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.



الفنانة نيللي كريم في ظهور جديد



الفنانة نيللي كريم



النجمة نيللي كريم



نيللي كريم تخطف الأنظار بـ فستان أنيق في أحدث فوتوسشين



نيللي كريم تخطف الأنظار بـ فستان أنيق