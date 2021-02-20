شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تشارك جمهورها "لوك جديد" في أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نيولوك جديد مختلف في أحدث ظهور لها.

ونشرت هنا شيحة صورًا في أحدث ظهور لها، بعدما صبغت شعرها وجعلته قصيرًا في نيولوك جديد، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن ذلك منذ فترة، وقد لاقت الصور والفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيها.



أحدث ظهور للنجمة هنا شيحة

واستعرضت الفنانة هنا شيحة في وقت سابق، ذكرياتها مع تقليل وزنها بالتزامن مع رغبتها الحالية في خفض وزنها من جديد، حيث نشرت عدة صور لها عبر حسابها على موقع انستجرام من مراحل مختلفة، وتضمنت الصور الأولى مظهرها عام 2014 حينما خفضت وزنها إلى 56 كيلو، وكانت تظهر بقصة شعر قصيرة، مؤكدة أنها حالياً، وخلال الفترة الأخيرة ازداد وزنها بصورة كبيرة وصلت إلى 69 كيلو.

وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بتقليل وزنها من جديد، عبر اتباع نظام غذائى صارم بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضية، الأمر الذى سبب لها مشاكل، من عدم نوم منتظم لأمور كثيرة جعلت هذا الرجيم هو الأصعب التي تخوضه، ولكنها أكدت أيضاً على تصميمها على هدفها في أكل غذاء صحى وتمارين مهمة موضحة أن كل ما تفعله لا يرجع لدور معين ستلعبه الفترة المقبلة، وترغب فى إنقاص وزنها من أجله، ولكن هذا الأمر يعود إلى رغبتها فى تحسين نفسها دائماً.



الفنانة هنا شيحة



النجمة هنا شيحة



لوك جديد للفنانة هنا شيحة