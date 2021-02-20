شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سلوى عثمان: نهاية مسلسل "لؤلؤ" مفتوحة وقد يكون هناك جزء ثانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة سلوى عثمان، أنها تعمل في مسلسل مع الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا ومي عمر في مسلسلات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الفنانة مي عمر أدت بطولة مسلسل لؤلؤ باحترافية شديدة وهي فنانة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "الناس اتكلمت على شخصية مجدي، وإدوارد كان قايم بدور شخصية بتحب حب مش عادي لدرجة أنه يضحي بكل حاجة علشان خاطر حبه".

وقال: "بشكر كل الناس اللي شكرت فيا ودعمتني بسبب دوري في لؤلؤ، ونهاية المسلسل جاءت مفتوحة وقد يكون هناك جزء ثان ولا أعلم هل سأشارك فيه أم لا".