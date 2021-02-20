- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يغير لون شعره للـpink بعد كاتى بيرى وزين مالك وريهانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى مالوما أن يفاجئ عشاقه ومحبيه بظهوره بإطلالة جديدة حيث يسعى دائما مالوما للفت الأنظار بطرق مختلفة، وقد نشر مالوما على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " عدة صور التقطها بطريقة الـ " Selfie " ظهر بها النجم الشهير البالغ من العمر (27 عاما) بعد أن غير لون شعره للوردى ، وقد انهالت التعليقات على جرأة مالوما لتغير لون شعره لهذا اللون المميز.
وفى الحقيقة لم يكن مالوما هو أول من غير لون شعره للون الـ pink فقد سبقه بهذه الخطوة عدد كبير نجوم العالم و من أبرز هؤلاء النجوم الذي خطف تغييرهم للون شعرهم الأنظار كل من المغنية الشهيرة كاتى بيرى و نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان و المغنى زين مالك و نجمة الغناء ريهانا، وغيرهم الكثيرين.
يذكر أن كشف النجم العالمى مالوما مؤخرا أن الصداقة فى عالم صناعة الموسيقى ليست بالأمر السهل، لذلك لم يكن لدى النجم الشهير العديد من الصداقات فى هذا العالم، إلا أن مالوما قرر أن يكشف عن النجمة الوحيدة التى تربطهما صداقة قوية وهى النجمة العالمية جنيفر لوبيز الذي يشاركها مالوما بطولة فيلمها الجديد " marry me"والمقرر عرضه شهر مايو المقبل ، وأكد مالوما خلال حديثة لمجلة " elle " قائلا: "جنيفر لوبيز ليست مجرد شريكة عمل أود أن أقول إنها صديقي، إنها شخص أحترمه، وهي شخص تابعتُه منذ أن كنت طفلا صغيرا"