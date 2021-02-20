شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يغير لون شعره للـpink بعد كاتى بيرى وزين مالك وريهانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى مالوما أن يفاجئ عشاقه ومحبيه بظهوره بإطلالة جديدة حيث يسعى دائما مالوما للفت الأنظار بطرق مختلفة، وقد نشر مالوما على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " عدة صور التقطها بطريقة الـ " Selfie " ظهر بها النجم الشهير البالغ من العمر (27 عاما) بعد أن غير لون شعره للوردى ، وقد انهالت التعليقات على جرأة مالوما لتغير لون شعره لهذا اللون المميز.

وفى الحقيقة لم يكن مالوما هو أول من غير لون شعره للون الـ pink فقد سبقه بهذه الخطوة عدد كبير نجوم العالم و من أبرز هؤلاء النجوم الذي خطف تغييرهم للون شعرهم الأنظار كل من المغنية الشهيرة كاتى بيرى و نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان و المغنى زين مالك و نجمة الغناء ريهانا، وغيرهم الكثيرين.