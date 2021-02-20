نادية مصطفى تطرح أغنيتها الجديدة "محتاجة"

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة نادية مصطفى أحدث أغانيها التى تحمل اسم "محتاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، شاركت النجم هاني شاكر، في حفل غنائي شهر نوفمبر الماضى ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية، وقدما سويًا أغنية "حاجة غريبة" للمطربين عبد الحليم حافظ وشادية والذي تفاعل معها جميع الحاضرين.

وتعاونت نادية مصطفى خلال مشوارها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وحلمي بكر اللذين قدما لها العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا واسعا، وبالرغم من أن رصيدها لم يكسر حاجز الثلاثة ألبومات خلال مسيرتها الفنية وهى "مسافات"، "الصلح خير" و"يا ما يا"، إلا أنها دوما ظلت حاضرة بحفلاتها التي شاركت بها والتي تنوعت ما بين الحفلات الوطنية والمناسبات الدينية بمصر وبعض الدول العربية.

ومن أهم أغانيها "مسافات"، "بكل لغات العالم"، "جوابات"، "جي ف إيه". "الصلح خير"، "إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية"، "قلت إيه"، "شدّوني عنيك" كما أنها غنت أغاني وطنية مصرية من أجمل الأغاني الوطنية مشاركة مع الفنان مدحت صالح.