شكرا لقرائتكم خبر عن روتانا سليم تطرح أحدث أغانيها "الراجل نعمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة روتانا سليم، أحدث أغانيها "الراجل نعمة"، على العديد من القنوات الفضائية، ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتناول الاغنية قيمة الرجل في الحياة، وتحديداً مع الزوجات وخلافه، "الراجل نعمة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه عبدالهادي، وتوزيع ديجيتال هاني عزيز وقام بتصويرها المخرج حسن السيد، وقد تم تصوير الكليب علي مدار يوميين متصليين في عدد من اللوكيشنات المختلفة.

وأعربت روتانا سليم، عن سعادتها البالغة للتعاون مع الملحن والشاعر الشهير عزيز الشافعي، قائلة إنها تتمني التعامل معه دائمًا في أعمال مقبلة.

كما تستعد روتانا خلال الفتره القادمة للتعاون مع عدد من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين، استعدادًا لتسجيل أغانٍ مُقرر لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنّ روتانا سليم، طرحت مؤخرًا أغنية «سكت الكلام»، الذي كانت تناقش حصاد 2020 لما وقع فيه من أحداث مثل الكورونا وانفجارات لبنان وغيرها .