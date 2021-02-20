شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يروج لأحدث أغانيه "اطلعلى بره" ويطرح بوستر الأغنية.. قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب حكيم لأحدث أغانيه "اطلعلى بره" من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وذلك بعدما نشر البوستر الرسمى للأغنية وكتب: "اطلعلى بره قريبًا"، وذلك في إشارة لطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، حيث يعيش حكيم حالة كبيرة من النشاط الفنى طوال الفترة الأخيرة، ويتعاون خلال الأغنية مع موزع المهرجانات إسلام ساسو.



حكيم

وكان حكيم قد نشر فى وقت سابق صورة مع الموزع ساسو، من كواليس تسجيل الأغنية، صحبها بتعليق: "الأغنية اللى جايه مع الموزع الجميل اللى أنا بحبه بجد لأخلاقه ولفنه إسلام ساسو، اسم الأغنية اطلعلى بره، ألحان أحمد ناصر - كابونجا، وكلمات الشاعر الجميل ملاك عادل"، من جانبه رد ساسو، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، قائلا: "أسطورة الشعبى النجم حكيم، استنوا أقوى الأغانى قريبًا جدا".

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.

وفى وقت سابق، كشف النجم حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، مضيفا، إنه يعشق الحيوانات وخاصة الخيل والكلاب، وقال: الحصان أذكى حيوان وبيحس بصاحبه والإحساس عالى أوى وربنا سخره للبنى آدم.