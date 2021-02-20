شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ مادى موزع "اكتبلك تعهد" و"طول ما أنت بعيد" بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أنغام، على تهنئة الموزع الموسيقى مادى، بعيد ميلاده عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت أنغام قائلة: "ألطف شخصية في الدنيا وأشطر موزع موسيقى مادى".

وكتبت أنغام أسماء أنجح الأغاني التي وزعها لها مادي خلال السنوات الماضية مثل "أكتبلك تعهد" و"ياريتك فاهمني" وأغنية "أساميك الكتيرة" و"طول ما أنت بعيد" وغيرها من الأغنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا عند طرحها، كما وزع مادى أحدث أغنيات أنغام "أنا قدها" والتي طرحت منذ أيام وهي من كلمات أمير طعيمة وإلحان إيهاب عبد الواحد.

أنغام ومادى

من ناحية أخرى، انتهت النجمة أنغام، من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة أنغام منذ فترة ألبوما باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبى"، و"طاولة".