شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وإنجي علاء يحتفلان بعيد ميلاد ابنيهما عبد الله وعبد الرحمن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد ابنيه عبد الله وعبد الرحمن، اليوم السبت، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من تورتة عيد الميلاد مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد عبد الله وعبد الرحمن".

ولم ينشر الفنان يوسف الشريف صورة ابنيه عبد الرحمن وعبد الله، إلا أنه كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "النهاردة عيد ميلاد عبد الله وعبد الرحمن ربنا يحميهم ويبارك فيهم هما وأختهم ومامتهم"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على المنصة الاجتماعية.

كما نشرت إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورًا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنيها معلقة: "عيد ميلاد عبد الله وعبد الرحمن.. كل سنة وانتوا طيبين حبايبي.. ربنا يحفظكم ويخليكم لينا انتوا وجنى".



يوسف الشريف عبر تويتر

وفي وقت سابق، احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الحب بصحبة زوجته الكاتبة إنجي علاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، صورتين ظهر فيها بصحبة زوجته، موجها لها رسالة رومانسية قائلا: "كل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي.. Valentine’s Day".



الاحتفال بعيد ميلاد ابناء يوسف الشريف

كما نشرت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على تويتر، صورا توثق جانبا من احتفالها بعيد الحب بصحبة زوجها الفنان يوسف الشريف، معلقة: "كل عيد حب وانت حبيبي.. Happy Valentine's Day my love".

من ناحية أخرى، يواصل النجم يوسف الشريف تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، للعرض خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويتضح من اسم المسلسل أن أحداثه تدور حول فيروس خطير يصيب العالم.



احتفال يوسف الشريف وأنجي علاء بعيد ميلاد ابنيهما



أنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد ابنيها



جانب من الاحتفال بعيد ميلاد ابناء يوسف الشريف وأنجي علاء