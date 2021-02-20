“شكرًا” لـ كارول سماحة ترند عربيًا.. وفي تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يتصدر فيديو كليب أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “شكرًا” والذي أطلقته يوم الخميس الماضي في 18 فبراير، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” بعدد من البلدان العربية، أبرزها لبنان ومصر وبعض دول المغرب العربي.

وكذلك اقتجم الكليب قائمة الترند في تركيا واحتلّ المرتبة السادسة بين الفيديوهات الأعلى مشاهدةً، لتكون بذلك كارول سماحة قد تفوقت على أحدث الإصدارات الفنية في تركيا.

وحصد فيديو كليب أغنية “شكراً” ما يقارب نص مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على صدوره عبر قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع اليوتيوب.

أغنية “شكراً” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

وقصّة العمل مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.