الممثل التونسي مروان كنزاري إلى جانب ذا روك في فيلم هوليوودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خطوة جديدة لفنان عربي في هوليوود، إذ أكدَّ الممثل التونسي علاء الدين مروان كنزاري أنه سيتواجد في دور البطولة إلى جانب الممثل الأميركي داوين جونسون “ذا روك” في فيلم الأكشن الجديد “بلاك آدم”.

وكان كنزاري قد لعب دور جعفر ضمن أحداث فيلم “علاء الدين” عام 2019، ولفت أنظار الكثيرين بلعب الشخصية نظراً لتمتعه بقدر كبير من الوسامة، لدرجة أنّ المواقع الإخبارية أطلقت عليه Hot Jafar في إشارة إلى مدى وسامته كممثل.

ويأتي الفيلم الجديد بنمط أفلام الإثارة والحركة والمغامرة، وهو متابعة التي طال انتظارها مع شخصيتين متنافستين هما كنزاري وجونسون.

وعبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، نشر كنزاري يوم الأربعاء خبر انضمامه إلى الفيلم وكتب: “يشرفني أن أنضم إلى فريق التمثيل الرائع في دي سي” بلاك آدم”.

والدور الذي لم تظهر تفاصيله بعد، سيشكل فرصة لكنزاري للتألق أكثر ضمن نطاق العمل في الأفلام الهوليودية حيث كان من المقرر عرض الفيلم في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2021، لكن جائحة كورونا أجلّت تاريخ عرض الفيلم إلى وقت لاحق.