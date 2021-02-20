هدية مميزة لـ ذا ويكند تقديرًا لتقديمه عرض “السوبر بول” الاستثنائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حصل النجم ذا ويكند على قطعة مجوهرات مميزة هذا الأسبوع وهي عبارة عن خاتم “السوبر بول” المرصع بالماس تقديراً لتقديمه عرضاً مميزاً خلال استراحة الشوط الأول من مباراة هذا العام.

ويقدّم هذا الخاتم عادةً كجائزة في الدوري الوطني لكرة القدم لأعضاء الفريق الفائز في مباراة البطولة السنوية للدوري.

ولن يُمنح الأخير خاتماً “رسمياً” مثل الذي سيحصل عليه فريق “تامبا باي بوكانيرز”، بل صمم صانع المجوهرات الشهير إليوت إليانت الذي عمل مع بعض أشهر الأسماء في هوليوود القطعة فريدة من نوعها خصيصاً للنجم.

وأفاد موقع “تي إم زي” الأميركي أنّ كاش، الشريك المؤسس لذا ويكند في شركة التسجيل “XO” هو من قدّم له الخاتم، ومن هنا جاء تصميم XO الكبير في وسطه.

ويحتوي الخاتم على 16 قيراطاً من الماس مع عبارة “أبطال العالم” تحيط بكأس لومباردي بالاضافة إلى اسم ذا ويكند، ونتيجة المباراة وتاريخها وشعار شركة “بيبسي” الراعية للعرض.

ولتزداد القيمة المعنوية للهدية، أخبر كاش الموقع أنه أهدى الخاتم للمغني في يوم عيد ميلاده الذي يصادف في 16 شباط (فبراير).