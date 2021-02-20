“باظت خالص” نسخة محمد هنيدي.. “ودّعوا حياتكم المرتاحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: دخل الفنان المصري محمد هنيدي في تحدٍ مع زملائه الفنانين المصريين من مغنّي الراب بعدما اختار تقديم أغنية “باظت خالص” ضمن إعلان جديد.

وكانت الأغنية للمغني الشهير “ويجز” قد صنعت حالة تفاعلية كبيرة في الشارعين المصري والعربي، بعدما قدمتها الفنانة روبي في إعلان لماركة تجارية بمشاركة الفنانين ماجد الكدواني وأحمد مالك.

وكعادته، تفاعل هنيدي مع أصداء الفيديو المنشور في حسابه الرسمي، وطالب ساخراً موسوعة غينيس لتغيير لقب أسرع رابر في العالم إلى محمد هنيدي بدلاً من المغني العالمي إيمينم.

وعلّق على الفيديو: “من هذا اليوم لا يوجد مغني راب… أنا الراب هنيدي قادم يا ساحة… ودّعوا حياتكم المرتاحة”.

وكتب أيضاً: “باظت خالص… هنيدي قادم لساحة الراب مع الباظت خالص… بسرعة إيمينم وأداء دريك وإبداع كانييه ويست… وهذه هي البداية”.

والأغنية هي ليست الأولى لهنيدي، فقد سبق وغنى مع الفنان محمد فؤاد أغنية “كامننا” فيلم “إسماعيلية رايح جاي”.

ثم قدّم أغنية “أنا وله فانكي” وشاركته غناءها دنيا سمير غانم في فيلم “يا أنا يا خالتي” ومن ثم لمفرده أغنية “يا لهوي ياه”.

كما شارك في غناء شارة مسلسل “وانت عامل ايه” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.