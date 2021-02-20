رجل يراقب بيلي أيليش ويهدّدها: “ستموتين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: طلبت بيلي إيليش حماية المحكمة من رجل تدعي أنّه يضايقها ويحتمل أنّ يكون خطيراً.

وقدّمت المغنية مستندات للحصول على أمر تقييدي ضد رجل يدعى جون هيرل، تقول إنّه كان يضايقها ويهددها من خارج منزلها في لوس أنجلس.

وأوضحت بيلي أنّ الرجل يقيم في مدرسة قبالة منزلها منذ الصيف، وكان “يقصفها” برسائل تهديد ومزعجة.

ووفقاً للمستندات التي حصل عليها موقع “تي إم زي” الأميركي، أكّدت بيلي أنّها تلّقت رسالةً من هيرل جاء فيها: “لا يمكنك دائماً الحصول على ما تريدينه، إلا إذا كان ما ترغبينه الموت من أجلي. اعلمي أنّ المياه سترتفع قريباً، ومن المحتمل أن تموتي. ستموتين”.

وتدّعي بيلي أنّ هيرل يراقبها وهي تدخل منزلها وتخرج منه، بقولها إنّه دائماً يوجّه لها ملاحظات ويقوم بإيماءات كلما رآها، بما في ذلك حركة قطع العنق.

وأضافت بيلي في المستندات أنّ هذا يجعلها قلقة في كل مرة تعود فيها إلى المنزل وهي قلقة على سلامتها وسلامة أسرتها أيضاً.

وأفادت مصادر أمنية للموقع أنّ شرطة لوس أنجلس تحقق بالموضوع، لكنها لم تعتقله بعد. وتطلب النجمة من القاضي أن يجبر هيرل على البقاء على بعد 200 متر على الأقل منها وعن والديها في جميع الأوقات.