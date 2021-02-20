نجاح جديد تحققه نادين نجيم.. 900 مليون مستخدم لفلترها الخاص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: رقم جديد في مسيرة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت عنه اليوم بعدما تخطى عدد مستخدمي الفلتر الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي الى 900 مليون مستخدم حول العالم.

وكتبت نجيم في حسابها الرسمي على “تويتر”: “900 مليون! قريباً مليار شكراً لكم على استخدام الفلتر الخاص بي”.

وجاءت فكرة الفلتر لنجيم عقب تضررها من انفجار مرفأ بيروت كونها كانت بحاجة لاستخدام الفلاتر لتغطية آثار الندوب على وجهها من الإصابة، ومن هنا جاءت فكرة الفلتر للحفاظ على الملامح الأساسية قدر الإمكان، منها الشامة والعينان.

يذكر أن نجيم أطلت في نهاية الصيف ضمن برنامج “قعدة رجالة” في موسمه الثالث، إلا أنّ الحلقة كانت مصورة قبل الانفجار، لتخرج بعدها في نهاية العام مع الإعلامي مالك مكتبي وتكشف عن تفاصيل يوم الانفجار والآثار النفسية التي أصيبت بها.

وكانت قد صوّرت في الأيام الفائتة حلقة مثيرة للجدل مع الفنانة السورية سلافة معمار ضمن برنامج “بصراحة مع” على شاشة MBC.

فيما تنتظر نجيم استقرار الأوضاع في لبنان لتصوير دور البطولة في مسلسل “صالون زيزي” مع الفنان السوري معتصم النهار.