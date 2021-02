كندال جينر متّهمة بـ”الجشع”.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أثار مشروع كايلي جينر التجاري الجديد ردود فعل عنيفة قبل إطلاقه، إذ تعرّضت نجمة برنامج “Keeping Up with the Kardashians” لانتقادات شديدة بعد إعلانها عن إطلاق مشروب التكيلا الخاص بها، والتي أطلقت عليه اسم 818.

وبعد إعلانها، توجه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تويتر” لاتهام عارضة الأزياء باستغلال الثقافة المكسيكية.

وشاركت جنير (25 عاماً) مجموعة صور ومقاطع فيديو عن التكيلا، موضحةً أنّ المشروب فاز بالعديد من الجوائز حتى قبل إطلاقه، وكتبت: “منذ حوالي 4 أعوام، خضتُ رحلة لصنع أفضل أنواع التكيلا. بعد العشرات من اختبارات التذوق والرحلات إلى مصنع التقطير والدخول في مسابقات تذوق عالمية دون الكشف عن هويتي، والفوز بها. وبعد 3 أعوام ونصف العام، أعتقد أننا وجدناها”.

وتابعت: “هذا كل ما كنا نشربه خلال العام الماضي وأنا متشوّقة جداً لمشاركة هذا المشروب مع أي شخص آخر والحصول على فرصة للاستمتاع بمذاقه”.

ويشير حساب “818” الرسمي في “إنستغرام” إلى أن التكيلا “مصنوعة يدوياً” في ولاية خاليسكو المكسيكية، حيث يتم إنتاج معظم التكيلا. ويعود اسم المشروب إلى اسم رمز مسقط رأسها أي منطقة كالاباساس في كاليفورنيا.

وعلى الرغم من أن أصدقاءها المشاهير، بما في ذلك شقيقاتها، أشادوا بمشروع جينر التجاري الجديد، إلا أنّ كثراً اتهموا العارضة بالاستيلاء الثقافي والاستطباق.

وكتب أحد المغردين: “أطلقت كيندال جينر مشروب تكيلا وليس لديها أي معرفة عن الثقافة المكسيكية، واطلاق اسم “818 تكيلا” عليه هو عملية استطباق”.

فيما غرّد آخر: “كيندال جينر تطلق تيكيلا خاصة بها. ما التالي في قائمة استعمار عائلة كارداشيان/ جينر؟”.

واختار أحد المغردين نشر لائحة طويلة من أنواع التكيلا المكسيكية البديلة التي يستطيع الناس شراءها بدلاً من تلك التي يملكها المشاهير مثل النجم نيك جوناس والمصارع السابق دواين جونسون، المعروف بـ”ذا روك”.