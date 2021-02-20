أول تعليق لـ هبة الدري بعد انفصالها عن نواف العلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انفصلت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، عن زوجها الفنان الكويتي نواف العلي، وأعلن الأخير ذلك بالأمس عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وفي أول تعليق لها بعد إعلان زوجها انفصاله عنها؛ نشرت الدري عبر حسابها على "إنستجرام"، بوستر مسلسلها الجديد "مارغريت"؛ وكتبت: "الصمت في بعض المواقف مهابة".

وتشارك هبة الدري في مسلسل "مارغريت" مع حياة الفهد وحسن البلام، من إخراج باسل الخطيب وتأليف محمد وعلي شمس وإنتاج إم بي سي.

وكان الفنان الكويتي نواف العلي، أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، وكتب عبر "ستوري إنستجرام": "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

يذكر أن الفنان الكويتي نواف العلي تزوج للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنه الأول "عبد العزيز"، وتُعد الفنانة هبة الدري زوجته الثانية، وتزوج منها في 12 ديسمبر 2012، وأنجبا "بدر" عام 2014، و"فهد" عام 2017.