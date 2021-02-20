فيديو| هنا الزاهد عن حدوتة المتخصصة :"من أكتر الشخصيات اللي بحبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بتجسيد شخصية "هنادي عبد الظاهر"،في حدوتة "المتخصصة" ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

نشرت هنا مقطع فيديو لمشهد من الحدوتة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"هنادي عبد الظاهر، حدوتة المتخصصة، من أكتر الشخصيات اللي بحبها وعمري ما عملتها قبل كدا".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي