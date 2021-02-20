فن ومشاهير

فيديو| هنا الزاهد عن حدوتة المتخصصة :"من أكتر الشخصيات اللي بحبها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بتجسيد شخصية "هنادي عبد الظاهر"،في حدوتة "المتخصصة" ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

نشرت هنا مقطع فيديو لمشهد من الحدوتة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"هنادي عبد الظاهر، حدوتة المتخصصة، من أكتر الشخصيات اللي بحبها وعمري ما عملتها قبل كدا".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي

MO Nasa

MO Nasa

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