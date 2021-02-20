الراقصة إليسار: "أنا مسيحية وقبل ما أطلع على المسرح بقرأ المعوذتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الراقصة اللبنانية إليسار عن حبها لسورة "البقرة" وحفظها بعض الآيات من القرآن الكريم.

وقالت إليسار خلال لقائها في برنامج "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد" العراقية: "أنا مسيحية وإيماني كتير كبير بالقرآن الكريم، وحافظة آيات منه، بسمع سورة البقرة، وقبل ما أطلع على المسرح بقرأ المعوذتين، وبحس إني برتاح، وبكون حاطة عباءة عليا".

وأكدت في حوارها مع الإعلامي نزار الفارس، أن "الرقص الشرقي مش بس محصور في مصر، وهو يدرس في كل أنحاء العالم، لكنه انتشر في مصر".

إليسار راقصة لبنانية اسمها الحقيقي ماري أبو مراد، ولدت عام 1981، لعائلة تنتمي للطبقة المتوسطة، التحقت في بداية حياتها بإحدى المدارس المتخصصة لدراسة التمريض، قبل أن تتجه إلى مجال الرقص، حيث اشتهرت كإحدى الراقصات العربيات.